Ducasse de Mons: Saint-Georges et le dragon ont brisé la glace (vidéo)

La répétition de ce Lumeçon 2022 est évidemment particulière. À cause du covid, Mons a été privée de sa Ducasse deux années d'affilée. Il faut donc se remettre dans le bain. Mais force est de constater que chins-chins, diables et autres hommes de feuilles n'ont pas perdu la main. Au contraire, le plaisir de retrouver le folklore est palpable, et nos acteurs semblent bien motivés à partager ce plaisir comme il se doit dimanche avec des milliers de Montois.

Pour certains acteurs qui s'illustrent depuis des années, les automatismes sont là. Pour d'autres qui s'apprêtent à faire leur première entrée dans l'arène, cette répétition est l'occasion de se familiariser avec la scénographie du Lumeçon. L'exercice est également utile pour Condé, le destrier de Saint-Georges qui officie depuis la Ducasse 2017. L'animal doit se réhabituer aux bruits des canons, au ramdam des diables ainsi qu'aux tintamarres des chins-chins. Le tout sous les acclamations de milliers de spectateurs.

Samedi dans la cour de l'Hôtel de Ville, ils étaient beaucoup moins nombreux à assister à cette première passe d'armes. Mais certains avaient fait la file durant plus de trois heures pour pouvoir assister à ce petit moment privilégié. "Ma petite fille est fan du Dragon et de Saint-Georges. Assister au combat le dimanche, c'est mission impossible. Mais nous avons profité de la répétition qui se déroule en petit comité et dans une ambiance beaucoup plus calme pour lui faire découvrir le folklore", explique Amélie de Saint-Ghislain.

Pour le combat, le vrai, rendez-vous ce dimanche sur la Grand-Place de Mons. L'ambiance sera moins calme, mais nos acteurs sont prêts.