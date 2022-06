Fermeture des Halles Coopératives à Mons: le loyer, goutte d'eau d'un vase déjà bien rempli

Après avoir digéré la nouvelle, la fondatrice des Halles du Manège, devenues Coopératives, a accepté de revenir sur les raisons de la fermeture. Et elles sont multiples. "Il y a clairement la concurrence de la grande distribution qui a commencé à faire du local et du bio et qui, suite aux crises, est la seule à avoir tiré son épingle du jeu. Il y a ensuite la reprise post covid qui a provoqué une inflation des prix, aggravée par la guerre en Ukraine qui a enflammé les prix de l'énergie."

Cette inflation a poussé certains consommateurs à revoir leurs achats alimentaires et se tourner vers le discount, provoquant une baisse de la clientèle. Mais les Halles s'en sortaient plutôt bien de ce point de vue par rapport à d'autres. "Entre 2021 et 2022, la perte du chiffre d'affaires de le secteur du retail local est de 15 à 30%. Nous n'avons perdu que 6 à 7%." Mais cela a suffi à plonger la coopérative dans une situation inextricable, en raison aussi d'un loyer devenu impayable.

Le loyer augmentait trop vite

Pour se lancer, les Halles ont bénéficié d'un loyer réduit octroyé par le propriétaire du Manège de Sury, l'intercommunale de développement économique IDEA. Il était prévu que le loyer augmente chaque année. "En 2016, nous étions à 50€/m² et nous sommes aujourd'hui à 120€/m²." Problème: le chiffre d'affaires n'a pas suivi dans de telles proportions. La situation, aggravée par la conjoncture particulière était inextricable. "Sur la fin, le loyer représentait 25% de notre chiffre d'affaires, alors que la norme est autour de 4%."

Micha Lauvaux a tenté pour limiter ou différer l'augmentation du loyer, sans succès. L'intercommunale, qui est régie par des procédures strictes, ne voulait pas se faire taxer de favoritisme. La question du déménagement s'est posée. "Nous avions trouvé un local, mais il y en avait pour un à deux ans de travaux."

La coopérative a préféré arrêter les frais afin de pouvoir clôturer proprement son activité, sans faillite, et payer tous ses fournisseurs. "Nous ne voulons pas leur causer des ennuis. Cette fermeture, c'est déjà difficile pour eux, ils perdent un nouveau point de vente. Certains faisaient jusque 30% de leur chiffre d'affaires chez nous."

Les Halles du Manège laisseront de nombreux clients, plus d'une centaine de coopérateurs et des fournisseurs orphelins. Quant à Micha, qui a porté à bout de bras le projet, elle entend souffler quand tout sera fini. Avant de relancer quelque chose? "Peut-être, mais sur un modèle différent, qui ne serait pas un magasin tel qu'on l'a connu aujourd'hui. Il y a quelques coopérateurs et clients qui ne veulent pas lâcher le morceau." Et qui voudraient continuer à "changer le monde en mangeant", comme le clame le slogan de Färm, que la coopérative montoise avait intégré.