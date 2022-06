Une fois encore, la zone de police Boraine met les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens. Plus de 140 policiers seront ainsi mobilisés du 4 au 8 juin. La police locale pourra également compter des renforts du fédéral avec 4 cavaliers et 8 policiers.

Notons qu’une fois de plus, des policiers français, quatre exactement, seront de la partie. Une telle collaboration avait déjà été mise en place pour la Braderie de Boussu et l’Ascension à Saint-Ghislain. "Leur présence témoigne non seulement d’une très belle collaboration entre nos deux corps de police, mais elle permet surtout l’échange de bonnes pratiques et facilite le contrôle des résidents français ", souligne-t-on du côté de la police boraine.

Enfin, cinq caméras fixes temporaires disposées dans des endroits stratégiques de Colfontaine viendront renforcer le réseau des caméras urbaines déjà existantes.