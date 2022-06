Michel Breuse, figure d'Herchies et pilier du comité des Mésanges, est décédé

Inconsolable, il est devenu une des chevilles ouvrières du comité des Mésanges, qui s’est battu pour que justice soit faite suite à ce drame. "Sache que je suis très fier d’avoir mené ce combat à tes côtés pour Pierre et les autres victimes de ce dramatique incendie de l’immeuble des Mésanges", lui a rendu hommage John Joos, qui était le porte-parole des victimes. "Tu es resté un modèle pour tous dans ce combat malgré la souffrance qui a été la tienne de perdre ton fils unique."

Michel Breuse était également une figure de la commune de Jurbise. "Il aimait par-dessus tout partager sa passion pour le folklore local et produisait même sa bière", explique Jacqueline Galant. Il a été à la base de la création de ce qui est devenu le Rallye humoristique d’Herchies, avec le dernier bourgmestre du village Joseph Egels. "Attachant et généreux, il se faisait une joie d’enfin vivre la 50e édition."

Il était tellement amoureux de son folklore qu’en 2020, Michel avait enfilé son costume de Biritt’, un des personnages de la ducasse, et fait le parcours du rallye en solo suite à l’annulation de l’événement à cause du coronavirus. Il produisait également une bière au nom des personnages phares de la ducasse. L’ancien ouvrier de la Communauté française et fils de fermier avait aussi oeuvré dans le domaine sportif, en créant le club de volley d’Herchies, qui a évolué en Nationale.

Les funérailles de Michel Breuse auront lieu samedi matin en l’église d’Herchies. Un hommage lui sera rendu lors de la ducasse d’Herchies et du rallye humoristique, qui se dérouleront ce week-end.