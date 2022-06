Les projets cyclables de Braine-le-Comte avancent enfin

Depuis un an maintenant, la Ville de Braine-le-Comte fait partie des communes pilotes retenues dans le cadre du plan de Wallonie cyclable. Des promesses de subsides à hauteur de 750 000 euros de la part de la Wallonie leur seront donc versés pour mettre en place toute une série de projets. Ils sont au nombre de cinq et concernent les rues Emile Heuchon, du 11 novembre et des Frères Dulait ainsi que le chemin du Pont et le sentier Saint-Roc. En plus de ces cinq pistes cyclables qui devraient voir le jour prochainement, des endroits de stationnement seront également créés à différents endroits de l’entité.