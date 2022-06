La Louvière: la première aire de jeux sans tabac de la ville

L’objectif étant de protéger les enfants et non de boycotter les fumeurs, le programme s’applique à tout le monde et consiste en l’interdiction de fumer sur l’ensemble de l’aire de jeux où les panneaux l’indiquent. "En Belgique, de nombreux mineurs deviennent dépendants du tabac chaque semaine", explique Sciensano, l’institution publique qui assume des missions en matière de santé "Or, une personne qui commence à fumer à quinze ans perd en moyenne six à neuf années de vie."

Cette politique "Générations sans tabac" est une première étape. Elle s'inscrit dans une politique plus vaste qui va découler sur d'autres actions, que ce soit au niveau du sport, de l'environnement. Ce mouvement consiste également à mettre en place des espaces pour que les personnes désireuses d'arrêter de fumer soient encore mieux aidées et soutenues. "Avec comme seule volonté de tendre vers une génération sans tabac", affirme la ville de La Louvière.

Le mouvement ne s’est pas arrêté là puisque ce mardi 31 mai, la journée mondiale sans tabac a animé la ville de La Louvière. Ses citoyens ont été sensibilisés à travers un parcours à épreuves, un défi de ramassage de mégots, des stands et conférences sur la thématique du tabagisme.

Malgré les campagnes de prévention et le prix élevé du paquet de cigarettes, force est pourtant de constater que le tabagisme reprend du terrain en Belgique. Alors qu'entre 2016 et 2019, les fumeurs représentaient entre 20 et 23% de la population, ces chiffres sont de 28% en 2020 et 27% en 2021. "La Louvière ne peut pas changer les habitudes des fumeurs de notre pays", ajoutent les organisateurs du mouvement "Mais elle peut contribuer, à son niveau local, à un monde où les enfants grandissent dans un environnement sans tabac et ne sont pas tentés de commencer à fumer."