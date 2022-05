Grève à Ambroise Paré: les syndicats demandent un report de la fusion avec Jolimont

Côté syndical, on est satisfait de cette première mobilisation, malgré "quelques bâtons dans les roues", selon Laurent Dufrasne, délégué CGSP. "Depuis qu’on a déposé le préavis de grève, la direction communique tous les jours pour dire que tout va bien. La pénurie de personnel n’aide pas non plus à la mobilisation."

Si la direction s’est voulu rassurante dans une communication adressée à l’ensemble du personnel, les représentants syndicaux ne le sont toujours pas quant aux conditions de transfert des travailleurs de l’intercommunale de santé vers l’asbl Helora. "Dans le réseau Helora, cinq réunions de deux heures sont prévues jusqu’à la fin de l’année pour fixer la négociation et organiser le transfert du personnel. Pour transférer les services du CPAS de Mons vers Ambroise Paré, où c’était de public à public, ça nous a pris presque un an de discussions. S’imaginer qu’en 10 heures de discussions tout sera réglé, c’est impensable."

Le front commun déplore une marche forcée vers la fusion et demande de temporiser. "La loi réseau est ce qu’elle est aujourd’hui: quand il y a un hôpital privé dans l’ensemble, l’asbl faîtière doit être de droit privé. Nous demandons de reporter la fusion pour voir ce que l’on peut encore bouger dans la loi réseau. Nous réclamons aussi une solution pour les contractuels de l’hôpital public, qui, si on ne fait rien, basculerons sous statut privé. C’est plus de 1100 travailleurs qui sont concernés. Dans les années à venir, on s’attend à ce qu’on tape dans les droits acquis des travailleurs."

A l’issue de la manifestation, une délégation syndicale rencontrait la présidente du CPAS de Mons Marie Meunier et Catherine Houdart, première échevine. Par la suite, les syndicats entendent rencontrer des représentants politiques des différents partis politiques. "Il ne faut pas laisser l’hôpital public se déliter. La santé, ce n’est pas que du profit, il y a des êtres humains", rappelle François Roosens, du SLFP. "On a vu pendant la crise du Covid qu’on a besoin d’un service public fort et que l’État garde la main sur certaines choses. On a l’impression que même pas six mois après le dernier pic, on est déjà en train d’abandonner les soignants à un service privé qui va les dévaloriser."