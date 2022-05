Antoine Delie à l'affiche du concert du Doudou

L'affiche du concert du Doudou était l'un des suspenses de cette nouvelle édition de la Ducasse de Mons. À l'occasion de la conférence de presse relative au programme des festivités, la Ville de Mons a levé le voile sur l'affiche du concert du Doudou, nouvelle mouture. C'est donc Antoine Delie qui vient alimenter l'affiche de cette année. À noter que la Ville de Mons communiquera d'autres noms dans la semaine. Ancien talent de The Voice Belgique et The Voice France, le jeune borain a récemment sorti un premier album, Peter Pan.