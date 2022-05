Un auteur de projet prochainement désigné pour la création du parc urbain de Soignies

La Ville de Soignies s’active pour mettre en place un projet en bonne et due forme pour la mise en place d’un parc urbain au sein de son entité. Le conseil communal a approuvé en ce sens les conditions et le mode de passation d'un marché de services en vue de la désignation d'une équipe d'auteurs de projet pour une mission d'étude et de suivi de l'exécution des travaux pour la création de ce parc en milieu urbain.