L'organisation en juillet du GP Cerami plus qu'incertaine

Une conférence de presse est prévue pour évoquer l'évolution du dossier. "Cette conférence de presse a pour but de communiquer en toute transparence à la suite des divers rebondissements inattendus qui nous ont bousculé sur le plan organisationnel et qui mettent à mal l’organisation du GP Cerami", communique l'organisation. "Nous exposerons clairement les faits et nous tiendrons à votre disposition pour répondre à vos questions. Aucune communication ne se fera au préalable."

La course devait se dérouler sur quelque 200 kilomètres entre la Grand-Place de Mons et Frameries.

Le dernier vainqueur du Grand Prix Cerami est le Français Bryan Coquard en 2019 qui avait devancé à Frameries Benjamin Declerck et l'Italien Jakub Mareczko.