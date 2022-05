Les Amis des Aveugles récoltent 2000€ aux 20 km de Bruxelles

Courir quand on est malvoyant, voire aveugle, c’est possible. Les Amis des Aveugles et Malvoyants de Ghlin le prouvent chaque année en participant aux célébrissimes 20 km de Bruxelles. Une course qui est devenue “the place to be” et a réuni 32000 participants dimanche dernier. Pour sa dixième participation, l’association ghlinoise a motivé 150 coureurs et marcheurs à relever le défi. “On a doublé notre chiffre par rapport à notre dernière participation, on est supercontent”, se réjouit Nathalie Philippart, collaboratrice communication pour les Amis des Aveugles.