Estinnes: plus de 3 tonnes d'amiante à évacuer du collège de Bonne-Espérance à Estinnes

L'amiante est aussi présente dans les bâtiments publics et scolaires. Et la retirer nécessite de grandes précautions et le respect de procédures strictes. C'est pourquoi, afin de désamianter le sous-sol du collège de Bonne-Espérance à Estinnes, une demande a dû être introduite par l'entrepreneur auprès du SPW Environnement.

Les travaux sont d'ampleur. Ils consisteront en l'enlèvement de 325 kilos de déchets d'amiante friable, de 20 kilos de déchets d'amiante lié et de 100 kilos d'EPI dans le sous-sol du collège. La demande de permis a été jugée "complète et recevable" par le fonctionnaire technique du SPW.

"Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l'exploitant, l'ensemble des incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable". Les nuisances les plus significatives portent sur le risque de dissémination des poussières d'amiante, mais "ces nuisances sont peu probable au vu des conditions d'exploiter que nous proposons pour ce type d'exploitation."

C'est le Collège communal d'Estinnes qui est compétent pour imposer ou non une étude d'incidence sur l'environnement et qui statuera sur la demande de permis.