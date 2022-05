Cinq ans de prison, dont trois ferme, pour avoir torturé un SDF à Mons

Le 16 juillet 2020, un SDF avait été retrouvé grièvement blessé près du Stade Tondreau à Mons. Il avait été torturé par d'autres marginaux, dont le meneur a écopé de neuf ans de prison ferme en appel. Par défaut, la cour avait déjà réformé le jugement prononcé contre le prévenu, le condamnant à six ans de prison ferme.

Lors de l'examen du dossier sur opposition, le ministère public avait requis la confirmation de la peine de six ans. "Ce sont des faits d'une violence insupportable. Si le témoin ne l'avait pas découvert, cet homme, qui n'est plus autonome aujourd'hui et qui est déconnecté du temps en raison des coups subis, serait probablement mort", avait déclaré l'avocat général dans son réquisitoire.

Vu la gravité des faits et le manque de considération pour la vie d'autrui, la cour a prononcé une peine de cinq ans, assortie d'un sursis probatoire pour ce qui excède trois ans de prison ferme.