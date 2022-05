Chapelle-Lez-Herlaimont: une motion de méfiance déposée à l’égard de l’échevin Bruno Scala

Le flou reste total quant aux raisons qui ont poussé le PS à prendre une telle décision. "Lors du dépôt d’une motion, la loi stipule que nous n’avons rien à expliquer sur une décision politique ou du groupe politique. Je n’ai donc aucun commentaire à faire", indique Karl De Vos, bourgmestre de Chapelle-Lez-Herlaimont. "Nous n’avons pas d’explication à donner, nous lavons nos linges sales en famille."

Éric Charlet devrait remplacer Bruno Scala et reprendre, par la même occasion, ses échevinats des Travaux et de l’Environnement. "Lors du prochain collège communal, nous voterons pour le remplaçant de Bruno Scala en suivant la liste d’ordres de préséance de la précédente liste électorale", poursuit Karl De Vos. Quant aux fonctions de membre du CA d’Igretec, de la Ruche chapelloise et de conseiller au sein de la zone de police de Mariemont de Bruno Scala, elles devraient être réparties entre d’autres personnes.

Malgré nos appels, nous n’avons pas pu joindre Bruno Scala. Selon nos confrères de Sudpresse, ce dernier se dirait "victime de diffamation et de calomnie grave de la part de personnes qui ont de nombreuses choses à se reprocher". Il ajoute également "avoir toujours travaillé avec transparence et bienveillance". Il compte d’ailleurs porter plainte au pénal contre ceux ayant "sali son honneur et intégrité."