Fusion des hôpitaux montois: la direction répond aux inquiétudes des syndicats

"Beaucoup de questions ont été posées quant au maintien des statuts et la crainte de perdre ses acquis, non pas à la fusion, mais des années après que celle-ci ait été entérinée", résume Melisa Maggio, secrétaire permanente soins de santé à la CSC Services publics.

Des craintes auxquelles tente de répondre la direction de l'hôpital. Dans un courrier adressé à l'ensemble de ses employés et prestataires, celle-ci réaffirme que Helora "garantit les droits acquis actuels de tous les membres du personnel, contractuel et statutaire." Ces droits seront repris dans un protocole contresigné par les représentants des travailleurs. "C’est une obligation légale et par définition, non négociable, garantie par une directive européenne."

Structure privée, missions publiques

Si la future structure faîtière d'Helora sera une asbl de droit privé, les missions de l'hôpital public ne disparaîtront pas, rassure la direction. "Helora signera une charte par laquelle les deux partenaires qui la composent font leurs les règles actuellement associées à l’hôpital public (égalité, neutralité, accessibilité…)", affirment les instances du CHU Ambroise Paré. Par ailleurs, le réseau s'est doté d'une charte éthique dès sa constitution.

Quant à l'emploi public, il ne disparaîtra pas, insiste Helora, qui affirme que la politique de nomination se poursuivra. "Le secteur public se verra lui aussi conforté, par le statut public du futur Logipôle." Le logipôle regroupera des services non médicaux, comme la cuisine, la blanchisserie et le magasin central de tous les hôpitaux Helora. Il sera situé dans la région de Mons, ce qui permettra "de créer à terme des emplois publics dans la région." De quoi rassurer les travailleurs? Réponse la semaine prochaine, en fonction du taux de participation à la journée d'actions. Les syndicats ont sollicité une rencontre avec les autorités communales pour exposer leurs craintes.