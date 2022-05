De nombreuses nouveautés au programme des festivités de Pentecôte de Soignies

"Nous sommes très heureux de pouvoir enfin annoncer le retour des festivités de Pentecôte que l’on attendait depuis deux ans", indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. "Les Sonégiens vont à nouveau pouvoir revivre et se revoir à l’occasion de cet événement qui leur tient particulièrement à cœur. Ce retour a été rendu possible grâce à la bonne collaboration entre l’ensemble des associations et la Ville. Deux faits marquants seront célébrés cette année: la reconnaissance au patrimoine oral et immatériel en 2020 du Grand Tour et le centenaire de la procession historique. Une cérémonie d’ouverture sera spécialement concoctée pour l’occasion."

Cette cérémonie d’ouverture alliera costumes d’époque et musiques traditionnelles au travers une évocation théâtralisée qui mettra en scène un cortège de personnages en lien avec la collégiale Saint-Vincent. Les costumes seront prêtés par le Vestiaire de la Procession alors que les musiques seront quant à elles assurées par des trompettes thébaines, des tambours ainsi qu’un orchestre et une chorale.

Cette ouverture solennelle des fêtes de Pentecôte sera suivie du déploiement du pavois à midi avant de faire place au Podium aux alentours de 20h. Le dimanche 5 juin sera quant à lui marqué par deux expositions au musée du Chapitre. Elles présenteront de nombreux documents et objets inédits en lien avec les différentes personnalités historiques. Cette journée sera également l’occasion de redynamiser le musée après des fermetures prolongées en raison de la crise sanitaire. Le lundi 6 juin viendra clôturer les festivités avec le départ du Grand Tour dès 6h et de la Procession historique dès 11h30. Des kermesses prendront place tout au long des trois jours sur les places Verte et Van Zeeland.

La remise en place de la Procession historique n’a pas été de tout repos pour les organisateurs. "Il a été très difficile de relancer la mécanique", confie Jacques Bechet, membre du comité de la Procession. "Nous avons dû remplacer plusieurs groupes musicaux et de nombreux cavaliers. Du côté des groupes traditionnels par contre, nous nous sommes rapidement rendu compte que les rouages étaient encore bien huilés. Nous compterons finalement une septantaine de groupes, soit environ 800 personnes, ainsi que 70 à 80 cavaliers."

Tout au long des festivités, des oriflammes, des figurines, une exposition urbaine ou encore des photos d’antan et des bâches colorées viendront décorer la Ville. Les Sonégiens participeront eux aussi à l’ambiance générale grâce aux oriflammes créées tout spécialement pour le centenaire de la Procession de la confrérie Saint-Vincent. Le rendez-vous est donc donné au week-end des 4 au 6 juin prochains.