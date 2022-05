"La rénovation de la façade de la salle de la Toison d’Or se termine, la fin est prévue pour début juillet. À ce stade, on attaque la restauration de la façade de la salle Saint-Georges. Parallèlement, on va travailler sur les châssis des façades avant, tant de l’hôtel de ville et des bâtiments annexes."

La toiture en ardoises de la salle Saint-Georges est également en cours de remplacement. "Ces travaux ne seront sans doute pas finis pour la ducasse, mais tout sera mis au sec et protégé. Suivront ensuite la toiture de la salle de la Toison d’Or et la rénovation du campanile de l’hôtel de ville." Actuellement, la façade de l’hôtel de ville fait l’objet de toutes les attentions. "Le sablage a eu lieu, un tailleur de pierre et un sculpteur sont là également pour remplacer certaines pierres et en rénover d’autres."

Comme dans tous les travaux, il faut faire face à des imprévus. C’est le cas des meneaux (montant vertical qui divise une fenêtre) et traverses, qui devront finalement être remplacés. La volonté est de les remplacer par des meneaux et remplages en pierre. Comme l’hôtel de ville est un bâtiment classé, la ville a dû lancer une enquête publique et solliciter l’Agence wallonne du patrimoine (Awap).

Viendront ensuite les travaux de chauffage, les techniques… Cet important chantier évalué à 6,5 millions € est en grande partie financé par des fonds Feder. L’hôtel de ville de Mons a été édifié au cours du XVe siècle. La fin du chantier de rénovation est toujours prévue pour juin 2023.

Conséquence des travaux, l’hôtel de Ville ne sera évidemment pas accessible durant les festivités du Doudou. Les réceptions qui s’y tenaient habituellement se tiendront dans le jardin du Mayeur. Quant au chantier, il sera sécurisé.