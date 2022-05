"Ghlin peut accueillir la protection civile dès demain", selon Pascal Lafosse

La Province de Hainaut a racheté l'ex-caserne pour y développer un centre pluri-disciplinaire lié aux métiers de la sécurité. Les accidents survenus la semaine écoulée sur l’autoroute E19 à hauteur de Mons ont à nouveau relancé le débat sur la réforme de la protection civile par Jan Jambon, qui a engendré la fermeture de quatre des six casernes du pays, dont celle de Ghlin. Suite aux délais d’intervention de deux heures, les effectifs étant désormais basés à Crisée et Brasschaat dans l’est du pays, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer au plus vite le retour d’une caserne ou d’un poste avancé dans le Hainaut et, mieux encore, dans ses anciens locaux. "La Province de Hainaut investit considérablement dans la formation des intervenants de l’urgence et vient d’acquérir par bail emphytéotique l’ancien site de la protection civile de Ghlin", rappelle Pascal Lafosse, député provincial. Ce site de sept hectares, entretenu, "est utilisé à des fins de formation et d’exercices pluridisciplinaires en faveur des métiers de la sécurité." La Croix-Rouge y loue des locaux, le site est à disposition des zones de police, de la police fédérale, des pompiers et ambulanciers pour des formations… "Avec le site de Jurbise (académie de police, école du feu, école des secouristes-ambulanciers, centre de gestion de crise, ...) et la régie provinciale autonome « Hainaut sécurité » de Bauffe (34ha), le centre pluridisciplinaire de Ghlin forme un pôle « formations à la sécurité » qui n’a pas son pareil en Belgique."