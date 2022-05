"Super Roger Roch RPG", le jeu vidéo créé par des élèves pour des élèves

C’est le 7 mai 2022, que l’aventure a pris un nouveau tournant pour Diego, Quentin et Lucas, trois élèves qui se sont lancés dans la création de Super Roger Roch RPG. Un projet achevé après plus de quatre mois de travail. "Les trois garçons sont venus vers moi en disant qu’ils voulaient créer un jeu vidéo", explique Nicolas Debelle, professeur et initiateur du projet. "Leur idée était de présenter l’école telle qu’elle est à travers un écran."