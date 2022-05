Fusion des hôpitaux: les syndicats mettent en garde sur la disparition de l’hôpital public à Mons

Et ce projet fait grincer des dents. Le front commun syndical (CSC, CGSP et SLFP) du CHUPMB a convoqué une assemblée générale du personnel le 23 mai prochain tandis qu’un appel à la grève a été lancé pour le 31 mai. Par ailleurs, un préavis de grève couvre toute action du personnel jusqu’au 31 mai. Par ces actions, les syndicats réclament le maintien d’un service public.

"La fusion implique une entité privée et une publique, contextualise François Roosens, président du SLFP-ALR Wallonie. Malheureusement, il y a une volonté de faire la part belle au secteur privé au détriment du public."

Concrètement, quand la fusion administrative, qui est envisagée au 1er janvier 2023, sera effective, la structure faîtière sera privée puisqu’il s’agira d’une ASBL. "Or, 5000 personnes dépendent d’un statut particulier, celui du secteur public." Si les agents nommés garderont leur statut et seront détachés au sein d’Helora, "à ce stade des négociations, les agents contractuels basculeraient dans le secteur privé", selon Laurent Dufrasne, secrétaire interrégional CGSP.

Préserver l'hôpital public

Dans le nouvel ensemble, le rapport emploi public-emploi privé sera de 30/70 et l’emploi public ne cessera de se diluer au fil des nouveaux engagements, des évolutions de carrière...jusqu’à disparaître. Bref, une privatisation en bonne et due forme, d’autant que du côté d’Helora, "ils ne veulent pas entendre parler d’un quota d’emplois publics" selon François Roosens.

Au-delà de l’aspect emploi, la fusion pose question sur l’accès aux soins et la disparition de tout hôpital public dans la région. "Si la fusion se fait, il n’y aura plus qu’un seul hôpital public dans tout le Hainaut, à Charleroi. C’est un vrai problème et c’est un choix éminemment politique, qui m’étonne de la part des mandataires montois", poursuit François Roosens. "Nous ne sommes pas contre le réseau, ni contre ce qu’il peut apporter à la population avec de nouveaux hôpitaux. Mais nous voulons préserver un hôpital public. Pas par idéologie, mais pour l’accessibilité aux soins de santé auquel a droit tout citoyen", complète Laurent Dufrasne.

Les syndicats se disent ouvert au projet Helora, "mais les politiques doivent trouver un véhicule juridique pour maintenir un service hospitalier public dans la région", conclut-il.