Mons-Borinage: un quart de donneurs de sang en moins depuis le Covid

La baisse est générale et concerne autant les collectes dans les villages que dans les campus des hautes écoles et universités. "Il y a moins de donneurs, sauf là où nous avons un comité qui se bat pour maintenir un même niveau d’activité. C’est le cas à la Polytech où des étudiants sont très actifs, mais c’est une exception. C’est aussi un peu le cas à Warocqué, mais ailleurs la baisse est générale."

Jean-Pierre Bouillon est optimiste, le don finira par redémarrer. "Je ne pense pas que les gens sont devenus plus égoïstes ou méfiants vis-à-vis du don de sang avec la pandémie, c’est plutôt une question d’habitude, qui ne repart pas facilement après une telle interruption. On finira par revenir aux niveaux de collectes habituels."

Mais la période devient critique, l’offre restant à un niveau trop bas par rapport à la demande des hôpitaux. Les réserves sont très fragiles dans presque tous les groupes sanguins. La semaine dernière, les autorités fédérales et la Croix-Rouge lançaient une campagne nationale pour relancer le don en rappelant les conséquences désastreuses que pourrait occasionner une pénurie de sang. À Mons, du 30 mai au 18 juin, la Croix-Rouge installera un centre de collecte dans la Rotonde nord des Grands Prés, ouvert de 11h30 à 19h.

Une manière de se donner une visibilité maximale et de toucher un large public. "En plus de retrouver nos donneurs habituels, nous devons aussi en trouver de nouveau. Pour cela, il faut que l’information sur les dates et lieux de collectes passe, mais aussi sensibiliser et transmettre les bonnes infos, car beaucoup de gens s’imaginent encore des choses erronées à propos du don de sang." Comme le fait qu’il faudrait être à jeun , etc.

Toutes les informations concernant le don de sang sont à retrouver sur www.donneurdesang.be , sur lequel l’agenda des collectes est à retrouver. Toute personne en bonne santé, âgée de minimum 18 ans, pesant au moins 50 kg et ne présentant pas de risque de transmettre des maladies infectieuses peut se porter volontaire.