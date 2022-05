Du vin et des stars du ballon rond de passage à Mons ce samedi (vidéo)

La foule était présente en nombre ce samedi à Mons pour la venue de la star brésilienne, Ronaldinho, venue présenter ses vins et Prosecco. Il faut écrire aussi que l’ancien ballon d’or n’était pas seul à faire le déplacement dans la Cité du Doudou. Julio Cesar, Amauri ou encore Sébastien Frey étaient du voyage, de quoi combler les nombreux fans. En plus d’être venus saluer leurs supporters, ils étaient aussi, et principalement, présents pour parler de leur gamme de vins et Prosecco "The Wine of the Champions" produite par la cantine Fabio Cordella dans la région du Salento, en Italie.