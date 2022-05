Un nouveau commerce alimentaire va s’implanter sur la place Verte de Dour

Bonne nouvelle pour les habitants de Dour et plus particulièrement pour les riverains de la place Verte et Trichères qui bénéficieront prochainement d’un commerce alimentaire à proximité de chez eux. Après de nombreux mois de recherche, la commune de Dour est parvenue à trouver un accord avec la société française "Apri Market". Ce nouveau commerce se voudra complémentaire avec les enseignes de l’Espace C et les commerces de produits locaux et bios.