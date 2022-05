Jurbise: Le premier challenge des 12h de la réanimation aura lieu ce dimanche

Après plusieurs réunions, en collaboration avec le Belgian resuscitation Council, le challenge des 12 h de la réanimation a pu voir le jour. Il s’inscrit dès lors dans le cadre d’un challenge européen. Il se déroulera ce dimanche 15 mai à Jurbise au sein de l'Institut Provincial de formation du Hainaut. Son entrée sera totalement gratuite.

L’organisation prévoit deux temps forts. Un premier est destiné à l’observation et la participation du grand public à des ateliers pratiques relatifs au massage cardiaque, à l’utilisation d’un défibrillateur et aux techniques de désobstruction. Le second temps est lui réservé aux professionnels du 112 du Hainaut qui se relaieront lors d’un challenge en équipe de 6 afin de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur un mannequin.

"Peut-être que cela a déjà été organisé dans la région par la Croix-Rouge mais chez nous, cela n’avait été fait au niveau de l’école. Nous souhaitons profiter d’être à la manœuvre pour ouvrir l’événement plus largement et sensibiliser le grand public. Nous leur présenterons les formations disponibles au sein de l’école et leur proposerons divers ateliers pratiques allant de la réanimation à la manœuvre de Heimlich" , explique Barbara Maton, chargée de communication pour l’IPFH.