Les fortes chaleurs de ce mois de mai attirent les baigneurs dans les carrières d’Ecaussinnes

Ce mercredi s’annonçait comme une des journées les plus chaudes de ce début du mois de mai. Beaucoup ont donc ressorti les piscines de jardin. Certains, par contre, continuent de braver l’interdit. Les trous des carrières d’Ecaussinnes attirent en effet toujours les baigneurs, malgré le danger réel et le risque d’amende. En ces jours de fortes chaleurs, les baigneurs s’y regroupent et bravent l’interdit. Pour éviter un nouveau drame, le chef de file de l’opposition, Sébastien Deschamps, a saisi la Zone de Police de la Haute Senne.