La construction du nouveau pont Capitte devrait commencer d’ici 2023

Quid des rénovations déjà effectuées? Alors que la situation stagne depuis plusieurs années, le député Michele Di Mattia (PS) a souhaité en savoir plus sur l’état d’avancement du dossier en questionnant le Ministre Henry en charge du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures.

" Mes questions sont assez simples, elles sont au nombre de quatre. Tout d’abord, compte tenu de l’état d’affaissement du pont, quelle mesure concrète étudiez-vous pour faire aboutir le plus rapidement possible un projet de réhabilitation? Avez-vous rencontré votre homologue en charge du patrimoine pour coordonner un travail avec les équipes de l’AWaP et du SPW MI et résoudre l’épineux problème du classement? Dans la négative, quels sont les blocages identifiés, s’il y en a? Avez-vous récemment concerté les équipes qui seraient concernées par ledit dossier? Depuis les premières déviations de poids lourds début 2019, pourquoi ne pas avoir invité les parties wallonnes à trouver une solution avec les autorités louviéroises? Quelle est la nature de la concertation avec ces dernières? Dans le cas où le monitoring de l’état du pont identifierait – j’emploie le conditionnel – demain un risque important qui entraînerait de facto la fermeture du pont, quelle solution de mobilité alternative pourriez-vous offrir à cette principale entrée vers la Ville de La Louvière?", se questionne-t-il.

Si le dossier prend autant de temps à avancer, c’est que les volontés divergent entre les différents acteurs de ce dernier. " Le délai nécessaire à ce travail s’explique par la nécessité de concilier différents enjeux contradictoires et particulièrement délicats à cet endroit. En effet, en vue de favoriser la mobilité partagée, la Ville de La Louvière exprime très fortement le souhait de permettre à la bande de bus en site propre déjà présente sur la chaussée Houtart d’être prolongée sur le pont, ce qui impose un ouvrage plus large. Elle souhaite aussi supprimer les rampes d’accès qui dévalorisent fortement le voisinage, ce qui conduit à abaisser l’ouvrage et donc à le rendre mobile", répond le Ministre Henry au député Di Mattia.

" L’AWaP et les services de l’urbanisme exigent pour leur part de se montrer très attentifs à la valeur architecturale du tout nouvel ouvrage. Il s’agit là d’une condition essentielle pour accepter le principe même d’un abandon du pont d’origine. En effet, si ce pont n’est pas classé en tant que tel, il est situé dans la zone de protection du site classé au Patrimoine mondial. De leur côté, les Voies d’eau du Hainaut souhaitent que la navigation touristique puisse être maintenue et que le potentiel de développement de celle-ci ne soit pas affecté par l’éventuel conflit d’usage entre route et voie d’eau qui découlerait de la présence d’un ouvrage mobile. Enfin, toutes les parties s’accordent à dire que la solution retenue devra permettre de réduire le plus possible l’impact du chantier sur la circulation routière, la chaussée Houtart étant un des axes de pénétration majeurs pour la ville de La Louvière", ajoute-t-il.

La recherche d’un compromis entre les différents acteurs est donc en cours. L’objectif est désormais de finaliser les études et obtenir le permis d’urbanisme pour le début de l’année prochaine. Sauf imprévu, les travaux de construction d’un nouveau pont devraient dès lors pouvoir être réalisés à partir de 2023. D’ici là, la sécurité de l’ouvrage existant continuera d’être attentivement surveillée.