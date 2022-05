En plus d'un skatepark, le "Parc de l’Amitié" de Familleureux accueille désormais un agoraspace

Les activités ludiques et sportives vont encore se développer à Seneffe, et plus particulièrement à Familleureux, où le "Parc de l’Amitié" sera inauguré ce samedi 21 mai. L’ancien petit terrain de football en herbe de la rue des Mésanges s'est transformé en un lieu destiné à offrir aux enfants et adolescents un site adapté et sécurisé pour la pratique sportive ou ludique. Alors que la finalisation de la première phase avait déjà permis au skatepark d’ouvrir ses portes l’année dernière, c’est désormais au tour du terrain multisports de type agoraspace de voir le jour. Pour l’occasion, de nombreuses activités y seront organisées.