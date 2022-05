Mons: plus de cent emplois seront créés grâce à la fibre optique

La fibre optique est en plein déploiement en Wallonie. Pour soutenir la croissance, les entreprises spécialisées dans l'installation de câbles de télécommunications ont besoin de main d’œuvre qualifiée. C'est le cas de Constructel, société basée à Cuesmes et spécialisée dans les infrastructures de réseaux dans les secteurs de la télécommunication et de l'énergie. Dans le cadre du déploiement de la fibre otpique, elle a passé un contrat courant sur dix ans avec Proximus, qui pilote les opérations de déploiement de la fibre optique. Constructel est ainsi devenu un des sous-traitants principaux du fournisseur internet et téléphone.