L’Hyon Express pour des cyclistes plus audacieux

L’objectif de l’événement est de se lancer en groupe et de réitérer l’expérience les jours suivants afin d’encourager les déplacements à vélo. "S’il faut attendre que tous les aménagements pour les cyclistes soient réalisés pour se lancer, ce sera trop tard pour l’environnement", confient les organisateurs.

Les participants sont invités à se retrouver pour le déjeuner dès 7h ce mercredi. L’idée est de se rencontrer avant afin de parcourir en groupe l’itinéraire conseillé pour rejoindre son lieu de travail ou son école. "L’un des obstacles à la (re)mise en selle est le sentiment d’insécurité", ajoute Tous à Vélo, le réseau cycliste montois. C’est dans l’esprit de réduire ce sentiment que ces groupes ont été créés. La mise en relation entre les cyclistes novices et les plus aguerris est ainsi proposée afin de générer l’effet de groupe et diminuer l’insécurité du parcours à vélo.

La mobilisation citoyenne Tous à vélo ne s’arrête pas là puisqu’ils opèrent également sur d'autres terrains, comme cartographier les itinéraires les plus agréables ou encore organiser des rencontres diverses et échanges autour du monde du vélo.