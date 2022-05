L’Athénée Provincial Warocqué de Morlanwelz s’attaque aux préjugés liés au handicap

L’Athénée Provincial Warocqué de Morlanwelz (APMW) a décidé de s’attaquer aux tabous liés au handicap en participant au projet ARTICAP ayant pour thématique "l’art et le handicap à l’école". L’objectif de ce projet est de réaliser des œuvres d’art dans plusieurs établissements scolaires européens afin qu’elles se constituent en un outil éducatif pour les jeunes en les invitant à cultiver leur ouverture, leur sensibilité et les invitent à lutter contre les préjugés liés au handicap. Un place PMR transformée en œuvre d’art sera inaugurée en ce sens, ce mardi, au sein de l’APMW. La Ministre Christie Morreale et plusieurs représentants de la Province de Hainaut, issus de domaines tels que la culture, la vie associative et l’enseignement, seront présents pour l’occasion.