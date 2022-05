L’industrie du ciment bétonne ses prix

Au sein d’une société comme TP, le béton est présent à tous les niveaux de leurs chantiers. "Le plus gros de nos dépenses, c’est le béton et l’acier.Mais il y a aussi tous les matéraux préfabriqués comme les hourdis, les citernes, les bordures…"

La crise énergétique et la guerre en Ukraine ont-elles bon dos?Le responsable des achats du constructeur aimerait voir plus clair dans ce qui justifie une telle hausse des prix. "Difficile d’avoir le détail du détail", constate-t-il. Alors, il faut se contenter des explications plus générales.

Trois éléments pour justifier la hausse des prix du ciment

La même question a été posée à la Febelcem, la Fédération des cimentiers de Belgique.Son directeur, Hervé Camerlynck inclut la crise énergétique, la guerre en Ukraine mais aussi la taxe carbone dans ses calculs.Une analyse qui nécessite de comprendre le fonctionnement de l’industrie du ciment. " On consomme environ 6,5 millions de tonnes de ciment par an en Belgique. le secteur est assez local et exporte un peu aux Pays-Bas et dans le nord de la France." Pour produire du ciment, il faut extraire du calcaire qui est ensuite broyé et cuit à 1400 degrés." Il y a alors une réaction chimique de décarbonation et la formation du clinker qui est la matière active du ciment. " Cette matière active réagit lorsqu’elle est mélangée à l’eau.

Premier constat: le passage au four et le broyage de la pierre sont énergivores.

Second constat: l’aspect environnemental est aussi un poste qui a pris de l’ampleur puisque l’industrie doit acheter des droits d’émission de CO2. "Pour chaque tonne de ciment produite, il y a une demi-tonne de CO2.Depuis l’année dernière, le prix du ciment a augmenté à cause du prix du CO2.En décembre 2020, la tonne de CO2 (NDLR: mesure visant à équilibrer l’impact environnemental de la production industrielle de CO2) était à 28 €.On est passé à 100 €." Raison pour laquelle le secteur s’est aussi approvisionné en important du clinker hors UE (Turquie, Maghreb), où la taxation CO2 n’existe pas.

Les combustibles et les déchets ont aussi augmenté

Le prix de la décarbonation ne justifie pas complètement la hausse des prix du ciment. "60% des combustibles utilisés sont des déchets issus du recyclage. " Et ce marché du déchet aurait également suivi une tendance à la hausse. " Les 40 autres pourcents sont des combustibles fossiles: c’est du coke de pétrole, un résidu du raffinage du pétrole."

Dernier facteur impactant le coût: l’électricité nécessaire au broyage des pierres. " En 2021, le ciment a pris +20%.Probablement qu’on aura une hausse similaire en 2022 ."