Sept personnes interpellées et deux arrêtées lors d’une vaste opération policière

Une vaste opération policière menée le 29 avril sur l’arrondissement judiciaire de Tournai Mons a permis l’interpellation de sept personnes signalées à rechercher et l’arrestation de deux autres impliquées dans un trafic de stupéfiants, annonce mercredi la police fédérale. Celle-ci a collaboré avec 12 zones de police locales pour mettre en place cette action de contrôle visant à lutter contre la consommation d’alcool et de stupéfiants au volant. Au total, plus de 1.000 véhicules ont été contrôlés par 120 agents mobilisés sur le terrain. 19 personnes ont été testées positive à l’alcool et 14 aux stupéfiants.