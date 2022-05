Le SILEX's s'offre une deuxième édition des journées vertes

Tout au long de cette semaine, les élèves du maternel au secondaire pourront goûter à la préhistoire auprès d’archéologues reconnus. "Des animations, il y en aura pour tous les goûts", affirme-t-on du côté des organisateurs. En effet, durant la même période, les ateliers de cuissons de céramique, les séances de Tajiquan ainsi que la visite du musée et des minières néolithiques sont accessibles à tous les élèves.

Le week-end promet d’être vivant

Les activités prévues pour la fin de la semaine sont accessibles gratuitement au grand public. Cependant, la participation est sous réservation via VisitMons. Le samedi, la balade MUL (Marche Ultra Légère) prévoit de déconnecter les randonneurs et de leur donner un avant-goût de l’art du voyage léger.

Quant au dimanche, le centre archéologique Silax’s présentent trois activités. Tout d’abord, la balade philo qui se concentre sur la méditation en mouvement. Ses participants doivent avoir obligatoirement plus de 15 ans. Ensuite, le parcours vélo de 17.9 km en 3 heures qui relie la Grand’Place de Mons au Silex’s.

Et pour finir, la descente accompagnée dans les minières néolithiques. "C’est une belle opportunité pour les élèves et les familles de se replonger dans l’histoire et de profiter du grand air pour de belles balades bucoliques à la découverte de notre patrimoine", confie Catherine Houdart, échevine de l’enseignement, de la culture et de la lecture publique.