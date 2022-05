De Ronde van Binche de retour du 5 au 7 mai pour marquer le retour de la Grande Boucle dans la Cité du Gille

"L’événement est lié à la venue du Tour de France à Binche", indique Jean-François Lenvain, porteur du projet. "Il y a trois ans, le bourgmestre de Binche, Laurent Devin, me proposait de marquer le coup pour la venue du Tour afin de dynamiser la Ville à moins de 100 jours du passage des coureurs. Nous avions alors parcouru 80 kilomètres entre la Grand-Place de Binche et celle de Bruxelles. Nous avons de nouveau eu l’opportunité d’organiser cette opération qui avait assez bien marqué les esprits il y a trois ans."

Quelques petits changements ont été apportés au projet par rapport à son édition précédente. Il sera, cette année, divisé en trois étapes totalisant 200 kilomètres de parcours. La première reliera la Grand-Place de Binche à la tranchée d’Arenberg. La seconde ira du mur de Grammont au village de Schepdaal où est originaire Remco Evenepoel, ambassadeur de l’événement. La dernière étape partira du plan incliné de Ronquières pour rejoindre la Grand-Place de Binche. Un petit détour par Strépy-Bracquegnies sera effectué afin d’y rencontrer les familles des victimes du drame du Carnaval et leur remettre un chèque symbolique pour leur association.

Fort d’une première expérience très concluante, Jean-François Lenvain espère que cette deuxième édition sera tout aussi réussie. "Nous avions rencontré un énorme succès lors de la première édition. Les jeunes des écoles et clubs sportifs étaient venus nous rejoindre lors de notre passage dans les villages. Nous espérons qu’ils seront encore au rendez-vous cette année", conclut-il.

En plus de permettre à des jeunes en fauteuil de parcourir le même nombre de kilomètres que les coureurs lors du étape du Tour, cette opération aura également des fins caritatives. Des fonds seront en effet récoltés grâce aux partenaires et aux dons pour ensuite être reversés aux familles des victimes de Strépy. Les citoyens souhaitant les encourager pourront se rendre sur le parcours ces 5, 6 et 7 mai.