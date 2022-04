Le chauffard de Strépy à nouveau présenté devant la chambre du conseil ce vendredi

De nombreuses zones d’ombre entourent encore le drame de Strépy-Bracquegnies, survenu le 20 mars dernier et au cours duquel six personnes avaient perdu la vie après avoir été percutées par le véhicule de Paolo F. alors que le ramassage du carnaval battait son plein. Ce vendredi, le chauffard sera une nouvelle fois présenté devant la chambre du conseil de Tournai. On apprend que son avocat ne demandera pas sa remise en liberté.