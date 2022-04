Ecaussinnes: le parc du Souvenir deviendra le parc Julos Beaucarne dès ce samedi

"Après mûre réflexion, le collège a souhaité célébrer Julos au sein au sein d’un lieu arboré et ouvert au public en permanence", expliquait Dominique Faignart, échevin de la culture. "L’actuel Parc du Souvenir deviendra donc le parc Julos Beaucarne." L’inauguration des lieux est prévue ce samedi 30 avril à 13h30, en présence d’amis et de membres de la famille, et sera suivie complétée de nombreuses animations familiales en clin d’œil à l’artiste.

Le programme de cette journée d’inauguration commencera à 14 h par une cérémonie protocolaire. Deux activités seront ensuite organisées à 15 h. L’une proposera un spectacle aux enfants, animé par la compagnie Ici Baba. En parallèle à cela, le départ de la balade "Julos à vélo" se tiendra en compagnie de Gérard Bavay. Le reste de la journée se fera en musique avec, dès 16h45, l’hymne écaussinnois chanté par les mouvements de jeunesse. Le concert du trio Vio & Co, qui propose des chansons québécoises, s’en suivra. Le concert d’Antoine Armedan viendra clôturer cette journée d’hommage à 18h30.

Des animations pour enfants seront également organisées tout au long de la journée. L’entrée sera totalement gratuite. Bar et petite restauration permettront aux visiteurs de se rassasier. Le rendez-vous est donc donné ce samedi à 13h30 à la rue Jacquemart Boulle face à l’église Sainte-Aldegonde.