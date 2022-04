Tribunal correctionnel de Mons: 8 ans de prison pour avoir violé un mineur à Havré

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a prononcé lundi, une peine de huit ans de prison ferme, assortie d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une même durée, contre un citoyen d'Havré poursuivi pour des viols et attentats à la pudeur sur des mineurs, mais aussi des attentats à la pudeur, des coups et blessures, et des menaces envers sa compagne.