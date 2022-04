L’office du tourisme de Morlanwelz organise cinq balades afin de redécouvrir la région du Centre

Deux balades à vélo seront proposées en ce sens sur un circuit d’environ 30 kilomètres qui permettra la découverte des richesses industrielles et des terrils de la région du Centre. La balade se tiendra ce dimanche 24 avril et le 4 septembre prochain, au départ de l’office du tourisme, de 13h à 17h. P. Grawez se chargera de guider les participants tout au long de la balade. "Il est impératif d’être en possession de son vélo en ordre et d’être équipé en cas de fuite. Le port du casque est obligatoire. Le circuit est relativement facile, peu vallonné mais emprunte des tronçons dans la circulation automobile urbaine", précise l’office du tourisme de Morlanwelz.

Les promeneurs auront quant à eux droit à participer à trois balades différentes. La première sera une balade historique dans le bois de Mariemont qui ira de l’abbaye de l’Olive au charbonnage de Mariemont. Elle sera organisée chaque deuxième dimanche du mois, au départ de l’office du tourisme, de 10h à 12h et sera guidée par A. Biaumet. La seconde proposera une balade au cœur du Domaine Royal de Mariemont replongeant les marcheurs au XVIIIe siècle.Elle est programmée pour le dimanche 17 juillet, au départ de l’office du tourisme, de 14h à 15h30. La guide sera M. Demelenne. Enfin, la découverte du Parc Royal sera également possible. Cette promenade aura lieu le dimanche 24 juillet, au départ de l’office du tourisme, de 14h à 15h30 et sera guidée par G. Docquier.

Pour participer à ces moments culturels, les volontaires devront s’inscrire en raison du nombre de places limité. D'autres circuits de balade sont également disponibles auprès de l'office du tourisme de Morlanwelz. Ce dernier a d’ailleurs rouvert ses portes durant la semaine depuis ce 11 avril et reste ouvert le weekend. Les employés restent à disposition des citoyens pour fournir cartes, brochures, et renseignements divers.