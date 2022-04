Les citoyens invités à participer à l’avenir du site de Durobor

"En mars 2022, la SOGEPA, en collaboration avec la Ville de Soignies, IDEA et la Spaque, a décidé de lancer un Master Plan stratégique pour reconvertir le site de Durobor", indique la Ville de Soignies. "Afin de pouvoir développer un projet en lien avec les attentes et les besoins des Sonégiens, leurs avis en tant qu’usager, habitant actuel et/ou futur habitant de la région est sollicité. L’opportunité pour eux de se saisir de ce territoire, de mieux se l’approprier et d’apporter leur contribution à la construction de ce futur espace de vie."

Bien que cette étape ne soit pas obligatoire lors de la réalisation d’un Master Plan, la SOGEPA a souhaité que les acteurs du territoire puissent intervenir dès le début du projet. La participation citoyenne complètera ainsi l’analyse technique. L’étape suivante consistera en un atelier de concertation ouvert aux participants présents lors des balades urbaines qui prolongera la démarche de co-construction du projet. Cet atelier aura lieu le 18 mai de 18 h 30 à 21 h.

Les inscriptions pour les balades urbaines sont d’ores et déjà lancées. Les citoyens volontaires peuvent s’inscrire via un formulaire en ligne avant le 29 avril prochain. Deux groupes d’une cinquantaine de personnes auront ainsi l’opportunité de faire le tour du site de 10 à 12 h et de 14 à 16 h. Les personnes ne pouvant s’y rendre peuvent également exprimer leurs avis et attentes par le biais d’un questionnaire en ligne également disponible sur le site de la Ville de Soignies.