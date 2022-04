L'enseigne Al'Keket' débarque dans la Cité des Loups

C’était un pari quelque peu risqué, il s’est révélé plus que gagnant. Après avoir ouvert sa première boutique en terre montoise, Sarah Barcellona imposait ses pâtisseries érotiques dans les villes de Namur et Tournai et, depuis cette fin de semaine, de La Louvière. La jeune commerçante vient en effet d’ouvrir un établissement sur la place Mansart, grâce au soutien des autorités communales et à la mise à disposition d’une cellule commerciale.