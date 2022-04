Le "bookstagrameur" François Coune à Mons pour un petit-déjeuner littéraire

Quatre ans après le début de ses aventures numériques, François Coune a décidé de partager ses passions également dans la vie réelle et invite ses suiveurs à des "petits-déjeuners littéraires". "L’idée est venue durant la pandémie, où notre vie se déroulait devant nos écrans, on se contentait de ça. Mais j’aime profondément les gens et j’ai à cœur de les rencontrer. Pourquoi ne pas le faire en mangeant un petit déjeuner le matin? C’est sympa et convivial. J’ai donc proposé l’idée dans une story."

Sans surprise, la réponse fut un oui massif. Après deux rencontres à Liège et Bruxelles, sa ville d’origine et son lieu de résidence, François débarque à Mons samedi prochain, le 23 avril de 10h à 12h, dans la pâtisserie Milypat. "Beaucoup de gens me sollicitaient pour venir à Mons. La question de faire ça chez Milypat ne s’est pas posée. Je connais très bien Emilie, la propriétaire. On avait fait une collaboration à la base, mais c’est devenue une amie et à chaque fois que je viens à Mons, je lui rends visite. C’est une commerçante qui fait beaucoup pour la ville et ses cupcakes sont mille fois meilleurs que ceux que je trouve près de chez moi à Bruxelles!"

La rencontre sera thématique puisque durant ces deux heures matinales, les participants et lui-même évoqueront, en petit comité, les oubliés de la littérature. Auteurs peu mis en avant, ouvrages de grands écrivains prenant la poussière… Tout y passera. Si François parle de ses livres de chevet, il ne se met pas en avant lors de ces rendez-vous. "Ce n’est pas moi qui influence les gens, mais eux qui prennent la place et qui parlent. C’est un peu l’arroseur arrosé."

Pour assister à la rencontre, il faut s’inscrire via ce lien et débourser 20€ pour y participer. Le prix comprend le déjeuner et l’accueil dans l’établissement montois. Les rencontres littéraires autour et viennoiseries ne s’arrêteront pas à Mons. Les demandes continuent d’affluer d’autres villes: Namur, Charleroi, Arlon ou même la France. "J’ai envie de continuer, et avec des surprises. Comme des auteurs qui viendraient pendant les petits déjeuners." Bref, c’est une véritable tournée des villes qui s’amorce pour le jeune homme de 26 ans. Prêt à investir une pâtisserie, ou tout autre lieu sympa et insolite où on peut parler bouquins en mangeant un croissant ou un cupcake.

