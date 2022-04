Un distributeur Batopin bientôt installé à Quévy-le-Petit

Et elles ont abouti. "Un distributeur Batopin sera installé dès cette année dans une cahute au niveau de Quévy-le-Petit", confirme Florence Lecompte (PS), bourgmestre "Nous n’avons pas de date précise mais on nous l’annonce bien pour 2022. Nous sommes également en discussion pour pouvoir en accueillir un second sur le territoire de Givry. Les pourparlers sont engageants, le distributeur pourrait être installé au sein de la maison inhabitée d’un particulier."

Une proposition qui pourrait séduire Batopin. "C’est plus sécurisant pour eux d’installer un distributeur dans un abri sécurisé que sur une place publique. Surtout en campagne. Même si nous disposons de caméras de surveillance, ce n’est pas toujours suffisant." On rappellera que Batopin est née à l’initiative des quatre grandes banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC dans l’objectif de développer un réseau de distributeurs automatiques neutres de billets, indépendants de leurs propres agences bancaires.

C’est le premier échevin, David Volant (MR+), qui avait initié les premiers contacts afin de trouver une solution, plus particulièrement à destination des habitants de Givry ou Aulnois qui doivent pour l’instant parcourir de longues distances pour se rendre au dernier distributeur installé sur l’entité, à Genly.