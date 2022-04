"Om Made", les savons montois véganes et zéro déchet

Amandine garde cette passion du fait maison une fois rentrée en Belgique et décide de se lancer dans le cosmétique "home made". Elle se forme et développe un univers à son image, où se conjuguent bien-être, écologie et le respect des animaux: Om Made. Le cahier des charges de ses produits: zéro déchet, minimalisme et vegan. "Des savonneries utilisent de la graisse animale, de bœuf ou de chèvre, parce que c'est moins cher. J'ai suivi des formations en aromathérapie et je voulais utiliser des matières premières végétales. Pas nécessairement pour suivre le mouvement vegan, mais parce que ça a plus de sens pour moi d'utiliser des matières végétales pour se laver."

Pour démarrer son activité, Amandine passe par un financement participatif, qui réunit 72 participants et 5700€. Elle se lance en activité complémentaire en 2019, juste avant la crise sanitaire. Comme beaucoup d'entrepreneurs, Amandine fait le gros dos et pousse un ouf de soulagement quand son activité, vendre des produits d'hygiène, est reconnue "métier essentiel".

Elle survit à la crise, étant parvenue à fédérer une clientèle attirée par les valeurs véhiculées par Om Made, son attachement à l'environnement, son côté artisanal...En 2021, Amandine se lance à temps plein dans le bain du cosmétique et commence à étendre son activité. "J'ai appris à faire des shampoings pour répondre à la demande de clients, puis je me suis mise aux après-shampoings, aux crèmes cosmétiques…" Désormais, elle s'attelle à proposer "l'essentiel de la salle de bain zéro déchet et proposer tout ce dont on a besoin, mais sans faire de cosmétiques superficiels." Une question de cohérence par rapport à l'esprit de Om Made.

Amandine a pu développer son activité grâce aux réseaux sociaux où elle s'est fait connaître et qui lui permettent de vendre ses créations dans toute la Belgique francophone, mais aussi en France, où elle a déjà expédié des commandes jusque Clermont-Ferrand. Son défi en 2022 sera de se faire un nom dans sa ville, à Mons, et de se frayer un chemin dans les rayons cosmétiques des boutiques bien-être et bio de la région, ce qui est assez difficile, tant les rayons sont déjà pris.