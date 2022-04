Le "gille de Bracquegnies", le produit insolite d'un boucher pour soutenir les victimes du drame

Si deux semaines se sont écoulées depuis le drame de Strépy-Bracquegnies, au cours duquel six personnes ont perdu la vie après avoir été fauchées par un chauffard pendant le carnaval, il reste naturellement dans tous les esprits. Certains citoyens se sont d’ailleurs rapidement montrés désireux de venir en aide aux victimes et à leurs proches, d’une façon ou d’une autre. Et du côté de la Boucherie Chez l’Artisan, on a décidé de miser sur l’originalité.