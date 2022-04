Le carnaval "autrement" de Braine-le-Comte, c’est ce samedi

Les festivités débuteront dès 4h30 avec le ramassage des Gilles. Sur le coup de 10 heures, une remise de médailles aux Gilles et Paysannes aura lieu au sein de l’hôtel d’Arenberg. S’en suivra un rondeau des deux sociétés de Gilles et Paysannes à 11 h. De 15 à 18 h, ce sera au tour des enfants de festoyer le temps de leur carnaval, qui se déroulera sous le chapiteau de la Grand-Place et sous la surveillance de leurs parents. Un DJ set viendra clôturer la soirée jusqu’à minuit. En parallèle, le brûlage des bosses se tiendra à 21 h 30.

Pour éviter un drame similaire à celui de Strépy-Bracquegnies, des mesures de sécurité seront prises tout au long du ramassage des Gilles. Des signaleurs seront présents en ce sens, munis d’un panneau C3 afin d’avertir les usagers de la route de la présence des Gilles. Une voiture de balisage sera également présente à l’arrière du cortège.

Le carnaval aura également un impact sur la circulation et le stationnement au sein de la Ville. "Du samedi 9 avril à 5h au dimanche 10 avril à 2h, la circulation sera interdite à tout conducteur entre la rue Vieille Chaussée et la rue Charles Mahieu", indique la Ville de Braine-le-Comte. "La déviation habituelle lors de ce type de fermeture sera mise en place. La circulation sera également interdite dans la rue de la Grange aux Dîmes. A la rue des Postes, le sens unique sera abrogé entre la rue d'Horrues et la rue de l'Ecole Normale. L’accès au parking des Dominicains se fera via l’entrée de la rue Adolphe Gillis et la sortie se tiendra à la rue des Dominicains vers la rue de la Station."

La RN6, les rues de la Grange aux Dîmes, Vieille Chaussée, de l’Ecole Normale, de la Station, des Postes et de l’Eglise seront impactées par des interdictions de stationnement. Ce sera également le cas de la Grand-Place de la Ville.