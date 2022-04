Une pétition lancée pour demander la réparation rapide de la RN524 et la fin du trafic de transit à Neufvilles

Depuis plusieurs mois maintenant, les habitants des petites rues de Neufvilles vivent l’enfer et pour cause, l’effondrement de la RN524 provoque un charroi important sur ces routes, pas adaptées à cela. Cet afflux de véhicules entraîne également de nombreux désagréments pour les riverains, obligés de travailler avec des casques anti-bruit, ne pouvant plus sortir en toute sécurité mais également victimes de fissures dans leurs habitations. Alors que la Ville de Soignies traîne à trouver des solutions, les citoyens ont décidé d’agir en lançant une pétition. Elle demande la réparation rapide de la RN524 et l’interdiction du trafic de transit vers les petites rues de Neufvilles.