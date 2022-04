Star de Tik Tok, l'humoriste Nicolas Lacroix vient séduire le cœur du public montois

Une consécration pour le jeune Namurois âgé de 25 ans, qui rêve de planches depuis son plus jeune âge. C’est finalement grâce à l’application Tik Tok que ce dernier se fait un nom. Repéré sur cette dernière pendant le confinement, Nicolas compte aujourd’hui plus d’un million d’abonnés et près de 100 000 fans sur Instagram. Une communauté qui se développe donc et qui lui permet de voir plus grand, au-delà des écrans.

"C’est une vraie chance de pouvoir compter sur les réseaux sociaux. Ces outils sont à notre disposition et il serait dommage de ne pas les utiliser", souligne Nicolas Lacroix. "Ils m’ont permis de réaliser que je pouvais faire rire à distance, ce qui me pousse à tester tout cela sur scène avec un peu moins de crainte. Je suis impatient et je ne me dis pas qu’il y a une attente particulière. Je suis juste heureux d’aller rencontrer le public."

Après Mons, c’est à Liège, Charleroi, Hotton, Namur et Bruxelles qu’il présentera son spectacle. "C’est un one man show qui me représente. Je suis quelqu’un qui aime bouger, danser,… C’est aussi un mélange de ce qui m’a toujours plu dans l’humour, à l’instar de ce que font François Pirette ou Virginie Hocq. Évidemment, j’évoquerai ma trop grande gentillesse, un trait de caractère qui me définit depuis longtemps et qui peut donner lieu à quelques situations cocasses!"

Pour ce premier spectacle, on notera que le jeune artiste peut compter sur un soutien de taille. C’est en effet GuiHome vous détend qui produit ce dernier. "Je me suis tellement reconnu dans Nicolas que je lui ai proposé de produire son premier spectacle. Nous nous sommes mis à écrire, à dessiner le spectacle de ses rêves et nous voilà lancés dans l'aventure", explique GuiHome. "C’est une chance dingue d’avoir quelqu’un comme lui derrière moi", confirme Nicolas Lacroix.

"Je le suis depuis ses premières vidéos, j’ai constaté son évolution,… C’était complètement cohérent de travailler avec lui parce que c’est du 2.0 et que j’adore la fraîcheur du personnage. J’ai la chance de vraiment ressentir sa motivation à me porter." À n’en pas douter, Nicolas Lacroix devrait faire son chemin et s’imposer rapidement dans le monde de l’humour… Pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.