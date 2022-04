Le premier salon du bien-être animal de Seneffe se tiendra le 24 avril prochain

De nombreux stands seront présents pour l’occasion. "Plusieurs activités se tiendront tout au long de la journée", indiquent les organisateurs. "C’est le cas d’ateliers de création d’abris pour chats errants. Des séances de Shiatsu et du toilettage seront accessibles aux chiens. La brigade canine de la police viendra également présenter ses missions en matière de bien-être animal. De nombreux autres stands seront tenus, notamment par la SPA de Charleroi et les Amis des Animaux. Une récolte pour l’annexe des hérissons sera aussi mise en place."

Parallèlement à cela, plusieurs activités seront organisées à des horaires précis. C’est le cas des ateliers didactiques qui auront lieu à 10, 14 et 16 h. Les Amis des Animaux organiseront également leur conférence "communiquer avec son compagnon" à 11 h. L’association en organisera une seconde à 15 h qui parlera des connaissances du chien et de la prévention des morsures. Un atelier pour enfant se tiendra quant à lui à 13 h et la bénédiction des animaux aura lieu entre 11 h et midi.

L’entrée à l’événement sera totalement gratuite. Des collectes de dons pour les animaux ukrainiens seront tout de même organisées. Les volontaires pourront ainsi apporter leurs nourritures pour animaux ou couvertures propres lors de l'événement. Buvette et petite restauration seront proposées tout au long de la journée.