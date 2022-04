Genly: une seconde édition déjà annoncée pour le Festi'Handisport

"L’organisation s’est déroulée dans des conditions optimales et le succès a été rendez-vous", confirme Martine Salomon, project manager et développement. "Plus de 120 personnes déficientes moteur, visuel, malentendantes ou avec des limitations de tout âge ont répondu à l’appel. Ce premier festi’handisport se voulait une journée découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives." Défi relevé puisque les participants venaient des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.

Le public a notamment pu découvrir le handbike, le para-karaté, le cyclo-danse, le boccia ou encore le goalball, le tout souvent en compagnie de champions de la discipline ou encadrés par des cercles et clubs. "Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires de nous soutenir pour cette cause et d’avoir contribué à la réussite de l’événement. Leur soutien nous permettra de mener à bien notre mission d’inclusion des PMR en salle de sport."

L’objectif de la jeune association est en effet de proposer une expérience sportive adaptée aux personnes à mobilité réduite, aux seniors et aux personnes valides en misant sur des activités et exercices ciblés, en fonction des aptitudes et des attentes de chacun. "Notre démarche est de proposer des services pour la santé du corps et de l’esprit en nous concentrant sur le secteur sportif mais aussi ceux de la santé et du social", conclut Martine Salomon.