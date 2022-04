Atelier des remparts à Binche: les riverains en recours du permis

Si les promoteurs du projet se félicitent de l'octroi de permis, dont les conditions ne remettent pas en cause les fondamentaux du projet (elles portent sur des éléments "écologiques" comme la présence de panneaux solaires, de bornes électriques ou de verdurisation des abords), le comité de riverains qui s'est formé contre la dimension du projet ne désarme pas. Ils disposaient d'un délai de 20 jours à partir de la date d'affichage du permis pour déposer un recours auprès de la Commission de recours du SPW. Ce que certains ont fait, pour différentes raisons.

"Il y a un problème général, qui est la mobilité", selon Eric Rousseaux, membre du collectif "Réhabilitation des Pastures à Binche". "Il y a aussi la question des inondations. Il faut se souvenir qu'en 2016, beaucoup de gens ont été impactés et que ça avait coûté très cher. Nous voulons éviter que ce genre de choses ne se reproduise. Et l'étude d'incidences ne nous rassure pas sur cet aspect-là."

Les autres griefs sont les gabarits des immeubles,"avec des buildings de 8 étages où les riverains n'auront plus aucune intimité" et l'impact économique d'un nouveau centre commercial sur le centre-ville de Binche, à l'équilibre commercial fragile.

La disparition du parking des Pastures inquiète également: "c'est un parking de délestage qui est rempli le samedi, jour de marché, mais également lors de festivités comme les fêtes de septembre, les fêtes médiévales, etc. Lors du Tour de France, toute la caravane est garée sur le parking des Pastures." Et les 425 places du nouveau parking? "Il ne sera pas suffisant, il y aura un déficit par rapport à l'offre actuelle", répond Eric Rousseaux. Et il ne sera gratuit que pour les résidents et les clients des commerces.

À côté des recours, une pétition sera également déposée au parlement wallon. En ligne, elle ne totalise qu'un peu plus de 111 signatures, mais en réunit 1500 avec les formulaires papiers, distribués aux Binchois. "On espère pouvoir être entendu par une commission parlementaire à ce sujet." Et donner écho à ce projet et aux craintes qu'ils suscitent à une autre échelle. "On n'est pas contre un projet, précise encore Eric Rousseaux. Mais on est bien loin de ce qui avait été présenté à la population en 2015 par rapport au schéma directeur (...). Tout a été balayé d'un geste pour faire place à ce mastodonte."

Précisons que les recours ne seront pas suspensifs. Les promoteurs prévoyaient de mettre leur permis en œuvre d'ici l'été.